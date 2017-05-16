Куркаев: выход в Лигу чемпионов для меня важнее бронзы чемпионата России

Блокирующий новосибирского «Локомотива» Ильяс Куркаев прокомментировал завоевание командой бронзовых медалей чемпионата России по волейболу и признался, что для него выход в Лигу чемпионов чрезвычайно важен. В матче за третье место по итогам «Финала шести» чемпионата России «Локомотив» победил белгородское «Белогорье» — 3:0 (31:29, 25:22, 25:10).

«Бронзой все довольны. В принципе, мы выполнили свою основную задачу. Думаю, выход в Лигу чемпионов важнее медали. Мы вернули Новосибирску и клубу этот турнир. Для меня это новая ступень развития. Для меня это дороже бронзовой медали», — сказал Куркаев в эфире телеканала ОТС.