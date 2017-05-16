Власов: в прошлом сезоне я многое переосмыслил, когда не попал в сборную

Центральный блокирующий новоуренгойского «ФАКЕЛА» Илья Власов признался, что вызов в сборную России стал дополнительным вызовом для него.

«Конечно, это знаковое событие для меня. В прошлом сезоне, когда меня не включили в состав национальной команды, я многое переосмыслил, у меня было для этого время. Я готовился всё лето, хотел доказать, что способен защищать цвета российского флага. Но, к сожалению, получилось всё совсем не так, как планировалось. Я не сумел показать и половины того, что хотел. Мне, наверное, выдали своего рода аванс, пригласив в сборную. Хочу сказать за это спасибо тренерскому штабу и Федерации волейбола России. И сделаю всё возможное, чтобы оправдать их доверие», — цитирует Власова официальный сайт клуба.