Рейнолдс стал новым главным тренером «Берлина»

31-летний австралиец Люк Рейнолдс возглавил участника «Финала четырёх» минувшего сезона Лиги чемпионов — немецкий «Берлин». Это первый клуб высокого уровня в его тренерской карьере.

«Прежде всего я хотел бы поблагодарить «Берлин» за возможность стать частью этой большой волейбольной семьи. Это здорово — тренировать одну из лучших команд в Европе. Мы хотим играть со страстью и энтузиазмом, потому что в нашем виде спорта необходимо рисковать. Я хочу воплотить это в жизнь в нашей команде», — приводит слова Рейнолдса официальный сайт «Берлина».