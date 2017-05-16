Стокр подписал соглашение с «Либерецем»

Один из лучших диагональных в Европе Ян Стокр стал игроком «Либереца», который в прошлом сезоне занял третье место в чемпионате Чехии. Его соглашение с клубом рассчитано на три года, сообщает World of Volley.

Таким образом, Стокр, который в прошлом сезоне с итальянским «Трентино» добрался до финала Кубка ЕКВ, в котором проиграл французскому «Туру», вернулся в родной чемпионат спустя 13 лет. В последний раз он выступал в чемпионате Чехии в составе «Кладно» в сезоне-2003/04, после чего отправился покорять зарубежные чемпионаты.