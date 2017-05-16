Чентони не покинет «Галатасарай» в следующем сезоне

Генеральный менеджер турецкого «Галатасарая» сообщил, что итальянская диагональная Надя Чентони продолжит выступать в составе команды в следующем сезоне, информирует Voleybolun Sesi.

Помимо этого серебряный призёр чемпионата Турции завершившегося сезона продолжит сотрудничество с главным тренером Атаманом Гюнейлигилом.

В прошлом сезоне «Галатасарай» под руководством Гюнейлигила добрался также до полуфинала Кубка ЕКВ, где потерпел поражение от казанского «Динамо», которое пробилось в финал благодаря победе в «золотом» сете в ответном матче на своей площадке.