Кубинец Эрнандес стал игроком «Халкбанка»

Бывший волейболист итальянской «Пьяченцы» кубинец Фернандо Эрнандес пополнил состав турецкого «Халкбанка», сообщает World of Volley. В 36 матчах минувшего сезона 27-летний волейболист набирал в среднем 20 очков.

В регулярном чемпионате Италии «Пьяченца» заняла шестое место, а в четвертьфинале плей-офф уступила «Перудже» — 0-2.

В начале мая «Халкбанк» в восьмой раз в своей истории стал чемпионом Турции и сыграет в Лиге чемпионов. В финальной серии плей-офф с «Аркасом» действующий обладатель титула одержал победу 3-1.