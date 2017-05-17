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Гарелик: контракт с «Енисеем» закончился 15 мая, а новый заключила с “Уралочкой”

17 мая 2017, среда. 15:09. Волейбол

Доигровщица красноярского «Енисея» Анастасия Гарелик сообщила, что продолжит карьеру в «Уралочке-НТМК», которую подопечные Александра Кошкина обыграли в серии за бронзу в женской Суперлиге.

“Контракт закончился 15 мая, а новый заключила с “Уралочкой”. Выходит, перебралась в команду, которую только что оставила без участия в Лиге чемпионов. Но ко мне в Екатеринбурге проявили интерес ещё до наших встреч — тогда неясно было, у кого медали окажутся. Сказала, что к переходу расположена, но подписывать бумаги буду только по завершении сезона. А когда он закончился, в “Енисее” предложили продлить контракт. Но я изначально решила, что попробую силы в “Уралочке”. Раздумывала недолго.

Это команда, в которой нужно поиграть. “Уралочка” при всём уважении к “Енисею” — клуб более фундаментальный во всех отношениях. Это касается в том числе и традиций, и достижений. Екатеринбург постоянно борется за медали в чемпионате России, регулярно выступает в еврокубках. Да и хочется почувствовать особую атмосферу у Николая Васильевича Карполя. Это тренер, который учит игроков. А мне ещё есть много чему поучиться", — цитирует Гарелик «Прессбол».

Источник: Прессбол Сообщить об ошибке
Теги
ЖВК Енисей ЖВК Уралочка-НТМК Николай Карполь Лига чемпионов - Волейбол
Новости. Волейбол
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