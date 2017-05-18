Шипулин: изменения в тренерском штабе «Белогорья» будут обязательно

Президент и главный тренер волейбольного клуба «Белогорье» Геннадий Шипулин рассказал, как обновится команда в новом сезоне.

«Изменения в тренерском штабе будут обязательно. Хотя окончательного решения, кто будет моим ассистентом, ещё не принято. Кстати, в мировом волейболе термин «ассистент» больше в ходу, и надо привыкать к нему, а не называть второго тренера «старшим», — приводит слова Шипулина «БелПресса».

По словам президента клуба, самый громкий трансфер «Белогорья» в межсезонье — возвращение из Москвы в Белгород 28-летнего доигровщика Дениса Бирюкова, являющегося фактически воспитанником белгородского клуба. Перейдёт из столичного «Динамо» в «Белогорье» и 32-летний доигровщик Константин Бакун.

Не пролонгированы контракты у блокирующего Артёма Смоляра и либеро Романа Мартынюка. Замена им, по словам Шипулина, найдётся. В пару к подписавшему новое трёхлетнее соглашение Алексею Обмочаеву планируется игрок из системы клуба, возможно, 26-летний белгородец Никита Ерёмин, выступавший за «Дагестан».

Переберётся в кемеровский «Кузбасс» и доигровщик Ярослав Подлесных. А в белгородскую команду придут игравшие раньше в «Белогорье» 29-летний Олег Сычёв и 28-летний Кирилл Макешин.