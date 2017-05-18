Призовой фонд этапа Мирового тура в Москве составит $ 150 тыс.

Директор московского этапа Мирового тура по пляжному волейболу Илья Володарский рассказал об особенностях турнира, который пройдёт с 31 мая по 4 июня.

«В 2017 году Международная федерация изменила формат Мирового тура, наш турнир получил «три звезды», однако это сказалось лишь на размере призового фонда – в этом году он составит 150 тысяч долларов. В остальном плане ничего не поменялось – к нам приедут все сильнейшие спортсмены планеты, олимпийские чемпионы Рио. Мировая элита пляжного волейбола знает и любит наш турнир, мы постоянно получаем высочайшие оценки. Работаем и над программой для зрителей, в этом году изменили расписание в будние дни, сделали его более «вечерним», чтобы народ смог добираться к нам после рабочего дня. Как всегда, будет много конкурсов, аниматоров, у нас можно будет отдохнуть всей семьёй и посмотреть на один из самых зрелищных олимпийских видов спорта», — цитирует Володарского официальный сайт ВФВ.