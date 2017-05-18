Карполь: если мне хватит здоровья, то я ещё проработаю три года

Вице-президент Всероссийской федерации волейбола, легендарный наставник «Уралочки-НТМК» Николай Карполь признался, что хотел бы установить рекорд продолжительности тренерской карьеры. 1 мая ему исполнилось 79 лет.

«Скажу вам откровенно, если мне хватит здоровья, то я ещё проработаю три года. Один канадский тренер проработал с 1900 по 1950 год в НХЛ, в спортивных играх, это рекорд Гиннесса. У меня в этом году закончился 48-й год, неужели я ещё три года не продержусь?» — приводит слова Карполя ТАСС.