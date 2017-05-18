Чернышов: с кондачка вытеснить из состава Леона, Андерсона, Михайлова невозможно

Исполнительный директор Молодёжной лиги Михаил Чернышов рассказал о подготовке кадров для клубов и сборной России. Накануне новосибирский «Локомотив-ЦИВС» стал обладателем кубка Молодёжной лиги.

«Всегда хочется, чтобы результат был лучше. Пока имеем то, что имеем. Мы видим, что волейболисты, которые начинали свой путь в Молодёжной лиге, доросли до первой сборной. Это и Егор Клюка, и Илья Власов, и Виктор Полетаев, и Дмитрий Волков. В «ФАКЕЛ» из Нового Уренгоя больше половины состава пришло из Молодёжной лиги, а по одному-два человека есть почти во всех командах Суперлиги. Люди растут, но всё-таки хотелось бы, чтобы этот процесс шёл продуктивнее.

Хотя нужно учитывать ряд факторов. «Доплыть» до Суперлиги достаточно тяжело. Уровень чемпионата России очень высокий и конкуренция очень серьёзная. Взять, например, нашего лидера — «Зенит-Казань». Там на ключевых позициях стоят Леон, Андерсон, Михайлов. С кондачка вытеснить их из состава невозможно. Думаю, если за трёх-четырёхлетний цикл хотя бы по по одному-два человека будут приходить в первые команды – это хороший результат работы Молодёжной лиги", — цитирует Чернышова официальный сайт «Югры-Самотлор».