Константинов продлил контракт с новосибирским «Локомотивом» на два сезона

Новосибирский «Локомотив» объявил о продлении контракта с главным тренером Пламеном Константиновым, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение с 43-летним специалистом рассчитано на два сезона. Пламен возглавил «железнодорожников» в 2016 году, а ранее работал в качестве наставника в турецком «Зираат Банкасы», а также российских «Газпроме-Югра» и нижегородской «Губернии». Кроме того, Константинов является главным тренером сборной Болгарии.

В минувшем сезоне «Локомотив» стал бронзовым призёром чемпионата России.