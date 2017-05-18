Состав «Зенита» пополнит диагональный Алексеев

Диагональный Никита Алексеев продолжит карьеру в казанском «Зените». 24-летний волейболист в прошлом сезоне выступал за новокуйбышевскую «НОВУ», став вторым игроком Суперлиги по результативности. В послужном списке Никиты также игра за уфимский «Урал» и новоуренгойский «ФАКЕЛ».

«Пригласил Алексеева. Молодой диагональный, хорошо себя зарекомендовал. Давно присматривался к нему. Понятно, что никто не хочет идти под Михайлова, понимая, что мало шансов играть. Но я дал Никите обещание, что у него будет больше игрового времени», – цитирует главного тренера «Зенита» Владимира Алекно «Спорт Бизнес Online».