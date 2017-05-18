«Пляжницы» Уколова и Барсук победили на старте турнира в Рио-де-Жанейро

Россиянки Евгения Уколова и Анастасия Барсук в первом туре группового этапа турнира Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды» в Рио-де-Жанейро одержали волевую победу над голландками Маделейн ван Маппелинк и Софи ван Гестел. Другой российский дуэт Екатерина Бирлова/Надежда Макрогузова уступил соперницам из Швейцарии.

Пляжный волейбол. Мировой тур. Турнир «4 звезды». Рио-де-Жанейро, Бразилия

Женщины

Группа Е. 1-й тур

Е. Уколова/А. Барсук (Россия) — М. Маппелинк/Ван Гестел (Нидерланды) — 2:1 (18:21, 21:17, 15:11)

Группа Н. 1-й тур

Е. Бирлова/Н. Макрогузова (Россия) — Т. Хюберли/Н. Бетсхарт (Швейцария) — 0:2 (17:21, 14:21).