Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Красильников и Лямин выиграли один матч из двух на старте турнира в Бразилии

19 мая 2017, пятница. 11:14. Волейбол

Россияне Вячеслав Красильников и Никита Лямин в первом туре группового этапа турнира Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды» в Рио-де-Жанейро (Бразилия) обыграли кубинцев Серхио Гонсалеса и Диаса Нивалдо со счётом 2:1 (17:21, 21:18, 15:7). Во втором туре россияне уступили испанцам Пабло Эррере и Адриану Гавире со счётом 0:2 (13:21, 13:21).

Другой российский дуэт Олег Стояновский / Артём Ярзуткин уступил американцам Джону Хайдену и Райану Доэрти – 1:2 (19:21, 21:19, 12:15).

Соревнования в Рио-де-Жанейро завершатся 21 мая.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Вячеслав Красильников
Новости. Волейбол
19 мая 2017, пятница
11:14 Красильников и Лямин выиграли один матч из двух на старте турнира в Бразилии
10:10 Уколова и Барсук проиграли во втором туре группового этапа турнира в Бразилии
09:13 «Зенит» подтвердил подписание контракта с Алексеевым
18 мая 2017, четверг
23:49 Алекно: Знарок такой же сумасшедший, как и я
22:08 «Пляжницы» Уколова и Барсук победили на старте турнира в Рио-де-Жанейро
20:29 Лоран Алекно будет вторым связующим «Зенита» в следующем сезоне
18:18 Состав «Зенита» пополнит диагональный Алексеев
17:35 Константинов продлил контракт с новосибирским «Локомотивом» на два сезона
16:17 Чернышов: с кондачка вытеснить из состава Леона, Андерсона, Михайлова невозможно
15:13 Карполь: если мне хватит здоровья, то я ещё проработаю три года
14:11 Скрипак: могу сказать, что российский чемпионат намного сильнее украинского
13:06 Панков: регламент отборочного турнира на молодёжный ЧМ очень жёсткий
12:01 Доигровщик Юдин стал игроком «Зенита»
11:12 Кошкарёв: главное, чтобы турниры по пляжному волейболу не отменялись
10:14 ВФВ: на Водном стадионе состоится квалификационный турнир на юношеские ОИ
09:22 Призовой фонд этапа Мирового тура в Москве составит $ 150 тыс.
00:01 Шипулин: изменения в тренерском штабе «Белогорья» будут обязательно
17 мая 2017, среда
23:31 Спиридонов: заключали пари с Воронковым — деньги он всегда отдавал
22:23 «Локомотив-ЦИВС» в 4-й раз выиграл Кубок Молодёжной лиги
21:41 Вербов: да, я хотел бы возглавить команду Суперлиги. Любую
20:06 Карполь: на Кубке Ельцина фаворитом, конечно, будет команда России
19:27 Олимпийские чемпионы по пляжному волейболу сыграют в Москве в волейбол на снегу
18:25 Вербов: жалею о том, что новая команда не будет называться «Автомобилист»
17:38 Мужская сборная России по волейболу начала подготовку к отбору на ЧМ-2018
16:30 Бюджет нового клуба из Санкт-Петербурга составит 400 млн рублей
16:14 Хабибуллин: лучше проиграть в «Финале шести», чем выиграть в плей-ауте
15:09 Гарелик: контракт с «Енисеем» закончился 15 мая, а новый заключила с “Уралочкой”
14:06 Алексеев: вклад 41-летнего Бекетова в игру «Подмосковья» неоценим
13:06 Хабибуллин: я ведь по сути прав, и Константинов это прекрасно понимает
12:22 Сборная России стартует на Кубке Ельцина матчем с командой Казахстана
11:16 Мурило: я сдавал много допинг-тестов в клубе и сборной и всегда был чист
10:18 Кубинец Эрнандес стал игроком «Халкбанка»
09:22 «Зенит» подписал контракт с Пантелеймоненко
16 мая 2017, вторник
23:14 Чентони не покинет «Галатасарай» в следующем сезоне
21:12 Штокр подписал соглашение с «Дуклой»
19:59 Генсек ВФВ: возможно, нужно определить правила общения волейболистов в соцсетях
19:35 Рейнолдс стал новым главным тренером «Берлина»
18:26 Гливенко и Иванов стали волейболистами «Газпрома-Югра»
16:30 Власов: в прошлом сезоне я многое переосмыслил, когда не попал в сборную
15:08 Чемпионка мира Ло Бьянко пополнит состав «Поми Казальмаджоре»
14:19 Доигровщик сборной Франции Тилли перешёл в «Ястшембский Венгель»
13:06 Куркаев: выход в Лигу чемпионов для меня важнее бронзы чемпионата России
12:20 Дивиш: у «Локомотива» есть шансы прибавить и победить «Зенит» в следующем сезоне
11:16 Власов: после травмы у меня почему-то не ладится с атакой
10:12 Источник: «Зенит» подписал контракт с Юдиным
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто станет чемпионом России - 2017?
«Белогорье»
38 (8%)
«Газпром-Югра»
7 (2%)
«Динамо»
70 (15%)
«Зенит-Казань»
308 (68%)
«Локомотив»
25 (6%)
«ФАКЕЛ»
7 (2%)
Проголосовало: 455
Архив →
© championat.com, 2000–2017