Красильников и Лямин выиграли один матч из двух на старте турнира в Бразилии

Россияне Вячеслав Красильников и Никита Лямин в первом туре группового этапа турнира Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды» в Рио-де-Жанейро (Бразилия) обыграли кубинцев Серхио Гонсалеса и Диаса Нивалдо со счётом 2:1 (17:21, 21:18, 15:7). Во втором туре россияне уступили испанцам Пабло Эррере и Адриану Гавире со счётом 0:2 (13:21, 13:21).

Другой российский дуэт Олег Стояновский / Артём Ярзуткин уступил американцам Джону Хайдену и Райану Доэрти – 1:2 (19:21, 21:19, 12:15).

Соревнования в Рио-де-Жанейро завершатся 21 мая.