Савин: очень важно, что мы вернули Новосибирску Лигу чемпионов

Доигровщик новосибирского «Локомотива» Сергей Савин подвёл итоги выступления команды в завершившемся сезоне. Подопечные Пламена Константинова завоевали бронзу чемпионата России и получили право выступить в Лиге чемпионов.

«Думаю, сезоном довольны все в нашей команде. Мы заняли призовые места во всех турнирах, в которых принимали участие. Очень важно и то, что мы вернули городу Лигу чемпионов. Это очень большое достижение для любого клуба, в том числе и для „Локомотива“, который уже выигрывал этот турнир. Да, тогда я не принимал в ней участия, но теперь у меня есть шанс, и надеюсь, он будет удачным. А Лига чемпионов – турнир, который станет проверкой для нашей команды в следующем сезоне.

На самом деле команды, которые попали в финальную часть напрямую – казанский «Зенит» и московское «Динамо» — так и финишировали в итоге. Значит, на данный момент они лучше нас. С учётом того, что мы не играли в еврокубках, без плей-офф у нас было бы совсем мало игровой практики. Так что результат на нас не давил. Мы спокойно играли с «НОВОЙ». И вообще доказали, что в этом сезоне всё у нас прошло так, как планировалось, а может, даже и лучше", — цитирует Савина официальный сайт клуба.