Алекно: никто не хочет идти под Михайлова, понимая, что будет мало играть

Главный тренер «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал последние кадровые изменения в команде, которую покинули Евгений Сивожелез, Игорь Кобзарь, Денис Земчонок, Владимир Мельник и Андрей Ащев.

«Сегодня проводить селекцию «Зениту» очень сложно, так как нашей стартовой шестёрке на случай травм нужна плюс-минус равноценная замена. Наши лидеры далеко не машины, имеют право на усталость и болезни. Имея команду с Александром Бутько, Вильфредо Леоном, Артёмом Вольвичем, Максимом Михайловым и так далее, очень тяжело набрать равноценный второй состав, чтобы можно было кому-то дать отдохнуть, например. Никто сегодня не хочет идти под Михайлова, так как понимает, что будет мало играть. Мы пригласили Никиту Алексеева из «НОВЫ» на позицию второго диагонального, он хорошо себя зарекомендовал, я давно к нему присматривался. Пообещал ему, что у него будет больше игрового времени, чем это было обычно в «Зените». Уход Кобзаря понятен. В какой-то сезон он много играл, «Зенит» с ним побеждал. Его желание играть больше понятно и нормально.

То же самое касается Евгения Сивожелеза. Он почти год пропустил из-за травм в совокупности и только-только начал набирать форму. Ему можно было больше доверить, но, как я уже сказал, имена для меня ничего не значат. Нужно было показывать это на площадке, а он только набирал форму. Чтобы получить больше времени, нужно было выглядеть сильнее Леона или Мэтта Андерсона. Евгений решил продолжить карьеру там, где будет больше играть.

С Андреем Ащевым немного другая ситуация. Для меня это больной вопрос. Таких, как он, очень мало в России. Я поработал с очень многими игроками, но таких командных людей, которые полностью отданы волейболу, говорят, что не болит, когда все болит, очень мало. Это относится к Андрею. Таких, как он, можно пересчитать на пальцах одной руки. Но я хотел найти игрока чуть моложе и чуть экономичнее», — приводит слова Алекно Sntat.