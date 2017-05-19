Алекно: сборная мне далеко не безразлична после трёх Олимпиад

Наставник «Зенита» Владимир Алекно, который по окончании Игр-2016 в Рио-де-Жанейро покинул пост главного тренера мужской сборной России по волейболу, рассказал, как проходит его общение со сменившим его у руля национальной команды Сергеем Шляпниковым.

«Коммуникация проходит очень плодотворно. Есть даже договорённость, что я приму участие в одном из сборов команды, посмотрю со стороны на тренировочный процесс, поделюсь своими мыслями. Я готов это сделать. Я отдал много сил, здоровья, энергии российскому волейболу, и сборная мне далеко не безразлична после трёх Олимпиад. Но Михайлов будет лечить голеностоп, Вольвичу предстоит операция на носу, так что они будут не только играть в сборной, но и проходить своеобразное техническое обслуживание. Им не до отдыха...» — приводит слова Алекно Sntat.