«Любе Чивитанова» объявили о подписании американца Сандера

Действующие чемпионы итальянской серии А1 «Любе Чивитанова» объявили о подписании контракта на следующий сезон с доигровщиком сборной США по волейболу Тейлором Сандером, сообщает World of volley.

25-летний Сандер провел два сезона (2014/2015 и 2015/2016) в итальянской «Вероне». А в сезоне-2016/17 стал серебряным призером чемпионата Китая в составе клуба «Пекин».

В составе сборной США Сандер стал бронзовым призером Олимпийских игр – 2016. Также он победитель Кубка мира – 2015 и Мировой лиги – 2014.