Терзич возглавил московское «Динамо»

Сербский специалист Зоран Терзич стал новым главным тренером женского «Динамо» (Москва), сообщает SB Community.

Наставник сборной Сербии уже работал в России. В 2012-2015 годах Терзич привёл «Омичку» к двум бронзовым медалям чемпионата России. В минувшем сезоне швейцарский «Волеро» под руководством серба завоевал бронзу чемпионата мира среди клубов.

Сборная Сербии, ведомая Терзичем, выиграла серебро Олимпиады-2016, серебро Кубка мира — 2015, бронзу чемпионата Европы — 2015, золото чемпионата Европы -2011, серебро чемпионата Европы — 2007 и бронзу чемпионата мира — 2006.