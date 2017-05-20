Источник: центральный блокирующий Самойленко перешёл в «Зенит»

Центральный блокирующий Алексей Самойленко подписал контракт с казанским «Зенитом», сообщает «Спорт Бизнес Online». 31-летний волейболист предыдущие два сезона провёл в новосибирском «Локомотиве», а до этого выступал за московское «Динамо», в составе которого стал чемпионом и обладателем Кубка России, а также уфимский «Урал» и новоуренгойский «ФАКЕЛ».

Напомним, что ранее состав действующих чемпионов России пополнили доигровщики Игорь Юдин и Максим Пантелеймоненко, диагональный Никита Алексеев, блокирующий Алексей Кононов и связующий Лоран Алекно.