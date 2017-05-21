Бразильские «пляжники» выиграли домашний этап Мирового тура

Бразильцы Элисон Черутти и Бруно Оскар Шмидт стали победителями этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Рио-де-Жанейро (Бразилия). В финале Элисон и Шмидт обыграли поляков Петра Кантора и Бартоша Лосяка со счётом 25:23, 21:12. Бронзовыми призёрами стали итальянцы Паоло Николаи и Даниэле Лупо. Российские команды Никита Лямин / Вячеслав Красильников и Олег Стояновский / Артём Ярзуткин не сумели пробиться в 1/8 финала.

В соревнованиях женщин также первенствовали хозяйки Агата Беднарчук/Эдуарда Сантос Лисбоа из Бразилии, которые обыграли Сару Паван и Мелиссу Хуману-Паредес из Канады со счётом 21:14, 13:21, 15:13. Россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова не сумели выйти в 1/8 финала.