Килич: сборная Турции в матче с россиянками сделала всё, что могла

Капитан женской сборной Турции U20 Аслихан Килич прокомментировала поражение от команды России в матче квалификации чемпионата мира, который состоится в Мексике. Подопечные Вадима Панкова оказались сильнее со счётом 3:2 (19:25, 17:25, 25:21, 25:21, 15:10) и завоевали путёвку на первенство мира. Сборная Турции в отборочной группе стала второй.

«Нам противостояла очень сильная команда. Мы сделали всё, что могли. Обе команды боролись отчаянно», — приводит слова Килич официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.