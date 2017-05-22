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Казанское «Динамо» подписало контракт с Самойленко

22 мая 2017, понедельник. 16:04. Волейбол

Казанское «Динамо» объявило о подписании контракта с центральной блокирующей Анастасией Самойленко, ранее выступавшей под фамилией Шляховая. С 2007 по 2013 год волейболистка защищала цвета «Уфимочки». В 2013 году она была приглашена тогдашним главным тренером сборной России Юрием Маричевым на сбор национальной команды, и в мае Анастасия дебютировала за сборную на турнире «Монтрё Воллей Мастерс».

Затем Самойленко выступала за «Омичку», с которой завоевала бронзу чемпионата России и серебро Кубка. Весной 2015 года Анастасия перешла в «Динамо-Краснодар», в составе которого выиграла Кубок России, Кубок ЕКВ и бронзу чемпионата России.

Источник: Официальный сайт ЖВК "Динамо-Казань" Сообщить об ошибке
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ЖВК Динамо Казань
Новости. Волейбол
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