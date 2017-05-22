Казанское «Динамо» подписало контракт с Самойленко

Казанское «Динамо» объявило о подписании контракта с центральной блокирующей Анастасией Самойленко, ранее выступавшей под фамилией Шляховая. С 2007 по 2013 год волейболистка защищала цвета «Уфимочки». В 2013 году она была приглашена тогдашним главным тренером сборной России Юрием Маричевым на сбор национальной команды, и в мае Анастасия дебютировала за сборную на турнире «Монтрё Воллей Мастерс».

Затем Самойленко выступала за «Омичку», с которой завоевала бронзу чемпионата России и серебро Кубка. Весной 2015 года Анастасия перешла в «Динамо-Краснодар», в составе которого выиграла Кубок России, Кубок ЕКВ и бронзу чемпионата России.