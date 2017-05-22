Кузюткин назвал состав женской сборной России на квалификацию ЧМ-2018

Главный тренер женской сборной России Владимир Кузюткин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Россошику назвал расширенный состав команды для участия в отборочном турнире чемпионата мира–2018, стартующем 31 мая в Осиеке (Хорватия). В окончательную заявку команды попадут 14 волейболисток, а отправятся в Хорватию 15 игроков.

Женщины. Расширенный состав сборной России на европейскую квалификацию ЧМ-2018

связующие: Вера Ветрова, Екатерина Панкова;

нападающие: Яна Щербань, Ксения Парубец, Юлия Кутюкова, Мария Фролова, Татьяна Кошелева, Наталия Гончарова, Ирина Воронкова, Екатерина Ефимова, Ирина Заряжко (Королёва), Ирина Фетисова, Екатерина Полякова;

либеро: Екатерина Третьякова, Алла Галкина.