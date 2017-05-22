Кузюткин: Старцева попросила перерыв в сборной по семейным обстоятельствам

Главный тренер женской сборной России Владимир Кузюткин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Россошику прокомментировал выбор состава на квалификацию чемпионата мира–2018.

«Мне могут задать вопросы по некоторым игрокам. Та же Анна Малова, по её словам, «наелась волейбола». Она отказалась играть не только в сборной, но и в «Динамо», с которым выиграла золото чемпионата. Евгения Старцева попросила перерыв по семейным обстоятельствам. И я пошёл навстречу. Но Женя должна присоединиться к команде в конце месяца на Кубке Ельцина и дальше продолжит подготовку, когда остальные связки будут отдыхать. Наконец, в списке вы не нашли Дарью Малыгину, которая за прошедший сезон здорово прибавила. Но у дублёрши Гончаровой травма плеча. Причём речь не идёт о хирургическом вмешательстве — нужно просто какое-то время не нагружать руку. После чего Даша сможет тренироваться в полную силу, и я очень на неё рассчитываю.

Подготовка к чемпионату Европы начнётся сразу же по завершении нашего выступления на Гран-при. И это очень здорово, что у нас будет целых 35 дней для целенаправленной работы. К Анапе, надеюсь, все игроки будут здоровы и мы сможем провести полноценный цикл подготовки. Не стоит также забывать, что в начале сентября нам ещё предстоит сыграть в Японии на традиционном Кубке чемпионов как победителям предыдущего чемпионата континента. И девчонки очень хотят выступить на этом турнире достойно", — рассказал Кузюткин.

Кузюткин: в сборной должно быть 15 равноценных игроков О составе команды на отборочный турнир к ЧМ-2018, о золотой жиле женского волейбола и агентах-пиявках – в интервью с Владимиром Кузюткиным.

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Кузюткин: в сборной должно быть 15 равноценных игроков.