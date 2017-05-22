Диагональный Джурич может усилить новый клуб из Санкт-Петербурга

Волейбольный клуб из Санкт-Петербурга, который намерен выступить в чемпионате России в следующем сезоне, заинтересован в услугах греческого диагонального Митара Джурича, сообщает La Gazzetta dello Sport. 29-летний волейболист в минувшем сезоне выступал за итальянскую «Верону», а ранее играл за другой клуб из Италии «Трентино», турецкий «Халкбанк», греческий «Олимпиакос», а также в чемпионатах Катара и Южной Кореи.

В общей сложности в его активе шесть титулов чемпиона Греции, Турции и Италии.

Бюджет нового клуба из Санкт-Петербурга составит 400 млн рублей

Ранее стало известно, что Всероссийская федерация волейбола может рассмотреть возможность включения клуба из Санкт-Петербурга в состав участников мужской Суперлиги-2017/18 на совещании команд 24 мая.