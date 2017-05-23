«Вакифбанк» подписал соглашение с волейболисткой сборной США Робинсон

Турецкий «Вакифбанк» объявил о подписании контракта с доигровщицей сборной США Келси Робинсон, сообщает официальный сайт клуба. 24-летняя волейболистка в прошлом сезоне выступала за итальянский «Конельяно», в составе которого завоевала Кубок Италии и заняла второе место в «Финале четырёх» Лиги чемпионов. Келси была признана лучшей нападающей того турнира.

В составе женской сборной США Робинсон победила на чемпионате мира — 2014 и завоевала бронзовую награду на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.