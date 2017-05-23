Вербов, Бабичев и Ежова посетили школьный чемпионат в Казани

Либеро казанского «Зенита» Алексей Вербов и Владислав Бабичев, а также волейболистка казанского «Динамо» Елена Ежова стали гостями школьного чемпионата, который прошёл в столице Татарстана.

«Безусловно, это важно, что дети занимаются спортом, а не бегают на улице. Такие турниры дорогого стоят. В детстве я застала время, когда проводились такие турниры. Я была этому очень рада. Думаю, эти молодые тоже рады таким соревнованиям», — сказала Ежова.

Видео доступно в официальном аккаунте «Динамо» в Youtube