Квик: в новостях из Италии нет правды, Мартинес будет выступать за «Бауру»

Главный тренер бразильского «Бауру» и женской сборной Доминиканской Республики Маркос Квик заявил, что доигровщица Брайелин Мартинес продолжит карьеру в его клубе, несмотря на желание итальянского «Бусто Арсицио» продлить с ней соглашение.

«У Брайелин есть соглашение с „Бауру“. В новостях, приходящих из Италии, нет правды. Это не первый раз, когда они распространяют подобные слухи. Я нахожусь в тесном контакте с Мартинес и верю её словам», — приводит слова Квика журналист Бруно Волох в своём блоге.