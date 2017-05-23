Алекно: Спиридонов всё правильно говорит: не хотите — не читайте

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал скандал вокруг доигровщика Алексея Спиридонова.

«Я не подписан ни на одну соцсеть, не могу комментировать ситуацию со Спиридоновым. Он всё правильно говорит: если вы не хотите — не читайте. Это его личное. Слишком раздули, сделали пиар. Все мы прекрасно знаем Спиридонова, на что он способен. Я не могу комментировать такие вещи, потому что не владею информацией», — рассказал Алекно на пресс-конференции, приуроченной к окончанию сезона.