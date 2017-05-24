Казаков: мы необоснованно много тренировались у Воронкова, Придди и Ли вешались

Двукратный призёр Олимпийских игр блокирующий Алексей Казаков рассказал о самых тяжёлых тренировках в своей жизни и конфликте с главным тренером Андреем Воронковым.

«Любые нагрузки со временем могут стать нормой. Сначала тяжело, но потом втягиваешься. Но я не понимал, почему мы необоснованно много тренировались у Андрея Воронкова. Американцы Рид Придди и Дэвид Ли просто вешались! Конечно, у того же Вячеслава Платонова мы бегали по горам и приседали со штангой, но времена-то меняются. Мне кажется, сейчас важнее восстановить игрока к следующему матчу, чем «убивать» на тренировке сумасшедшими нагрузками и заставлять умываться потом. Это же ведёт к повышенному травматизму.

Возражал ли когда-нибудь тренеру? Было такое. Как раз с Воронковым, с которым мы так и не нашли общий язык. Но с моей стороны это была ошибка – так не следовало делать. В конце концов есть субординация. Тебя наняли на эту работу и ты должен делать, как тренер говорит. Не сдержался тогда, высказал своё мнение при всех. Игрок и тренер – как отец и сын. Ты можешь крикнуть на отца, но это неправильно", — цитирует Казакова «Спорт Бизнес Online».