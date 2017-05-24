Шляпников: сборная России сосредоточена только на игре с Черногорией

Главный тренер мужской сборной России Сергей Шляпников поделился ожиданиями от стартующего 24 мая отборочного турнира на чемпионат мира 2018 года. Первым соперником россиян в квалификации станет команда Черногории. Отборочный турнир в группе D состоится в Таллине (Эстония). Победитель группы получит путёвку на чемпионат мира. Команда, ставшая второй, примет участие в дополнительном раунде отбора.

«Стартовая игра турнира с Черногорией неимоверно важна, и мы сосредоточены только на ней. После этого мы соберём информацию о наших следующих соперниках», – цитирует Шляпникова официальный сайт ЕКВ.