Брянский: хочу научить игроков сборной России U17 профессиональному отношению

Главный тренер новокуйбышевской «НОВЫ» Константин Брянский рассказал о решении возглавить сборную России среди игроков не старше 17 лет, которая в июле выступит на первенстве Европы в Турции.

«Конечно, это большая честь для меня. Я уже работал в сборной России в качестве второго тренера на Универсиаде в Корее. Тогда наша команда выиграла, и я рассчитывал, что у меня будет ещё возможность поработать в национальной сборной. На этот раз мне предложили возглавить команду, составленную из волейболистов не старше 17 лет. Это самая молодая российская сборная, и думаю, что это будет очень интересный опыт. Помогать в сборной мне будет старший тренер Сергей Карпович, занимавшийся в течение года селекционной работой, и на стадии тренировочного сбора к нам присоединится Александр Горбатков. Сейчас мы находимся как раз на стадии формирования команды — есть список из 23 человек. Ребята с разных территорий России, из разных систем и спортивных школ. Будем смотреть и выбирать лучших – на первенство Европы поедут 12 игроков.

Считаю, главное, чему я должен научить ребят, конечно же, наряду с техническими и тактическими моментами ,– это профессиональное отношение к делу. Познакомить их с требованиями, предъявляемыми к игрокам Суперлиги, чтобы эти знания помогли им и в дальнейшей карьере, помогли им не потеряться, как это часто бывает с молодыми игроками, а пробиться на самый верх. Впрочем, спортивных задач на первенстве Европы с нас тоже никто не снимал.

Что касается «НОВЫ», то команда соберётся в Новокуйбышевске 3 июля, к этому времени уже освободится Александр Горбатков, а я вернусь из Турции примерно на неделю позже. Сейчас рассматриваем варианты, чтобы провести тренировочный сбор где-то за пределами Самарской области. Ясность здесь наступит ближе к июлю. Так что ради сборной жертвую своим отпуском, моя работа в сборной никак не отразится на подготовке «НОВЫ», — приводит слова Брянского официальный сайт клуба.