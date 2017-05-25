Башич: удовлетворён тем, что сборная Черногории в матче с Россией не сдавалась

Главный тренер мужской сборной Черногории Велько Башич прокомментировал поражение от команды России в первом туре европейской квалификации чемпионата мира — 2018 в Таллине (Эстония) со счётом 0:3 (21:25, 22:25, 18:25).

«В каждом сете мы давали возможность соперникам набирать лёгкие очки. В целом я удовлетворён тем, что мы не сдавались. Это хороший знак перед следующими матчами. Нам нужно прибавить на подаче и в контратаках», — приводит слова Башича официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.