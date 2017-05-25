Д. Волков: считаю, что в европейской квалификации максимум не нужен

Доигровщик сборной России Дмитрий Волков прокомментировал победу над командой Черногории в первом туре европейской квалификации чемпионата мира — 2018 в Таллине (Эстония) со счётом 3:0 (25:21, 25:22, 25:18).

«Начали тяжеловато. Потом все влились в игру и сыграли нормально. Считаю, на этом турнире максимум не нужен, здесь важнее показать более-менее чистую игру, тогда, думаю, проблем у нас не будет со всеми командами.

Конечно, разбирали соперника. Было два собрания. Наши статистики подготовили достаточно материала. Думаю, мы хорошо разобрали соперника. Игра показала, что все основные направления их действий нам были известны.

У нас все игроки готовы выйти на площадку и помочь. Так что, думаю, будет взаимозаменяемость, каждый сыграет на этом турнире и поможет команде. Справимся», — цитирует Волкова «Красная звезда».