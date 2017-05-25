Шляпников: та информация, которая у нас была по Черногории, оказалась правильной

Главный тренер мужской сборной России Сергей Шляпников прокомментировал победу над командой Черногории в первом туре европейской квалификации чемпионата мира — 2018 в Таллине (Эстония) со счётом 3:0 (25:21, 25:22, 25:18).

«Та информация, которая у нас была, оказалась правильной. У нас работали видеооператоры, скауты, потому у нас и была информация. Может быть, она была не такой новой, но ничего особенного сегодня мы не увидели. Соперники не привнесли ничего нового, работали в основном краями сетки, к чему мы были готовы. Немного сказалась стартовая ситуация – волнение, где-то и недопонимание. Потом всё стабилизировалось, встало на свои места. Та установка, которая была дана на игру, выполнена. Также мы ещё имели возможность проверить в игре ребят из резерва. Считаю, что игра удалась. Результат нас устраивает.

У нас работать будут помощники на всех играх во все дни. Они будут набирать максимум информации, анализировать её, то есть давать возможность игрокам готовиться по объективной информации уже сегодняшнего дня», — цитирует Шляпникова «Красная Звезда».