Багрей и Марлон покинули «Белогорье»

Официальный сайт «Белогорья» сообщает, что клуб в межсезонье наполовину обновит состав. Команда Геннадия Шипулина рассталась с блокирующими Артёмом Смоляром и Дмитрием Теременко, либеро Романом Мартынюком, связующими Сергеем Багреем и Марлоном, доигровщиком Ярославом Подлесных. В минувшем сезоне белгородская команда заняла четвёртое место в чемпионате России, проиграла в полуфинале Кубка России московскому «Динамо», а в «раунде шести» Лиги чемпионов – казанскому «Зениту».

«Белогорье» благодарит волейболистов за выступления в Белгороде, за помощь команде и высокий профессионализм, за радость, которую они доставляли поклонникам «львов», и желает Артёму, Дмитрию, Роману, Сергею, Марлону и Ярославу успехов и удачи в новом сезоне и будущей карьере", — говорится в сообщении.