Эстонцы разгромили сборную Косово в европейской квалификации ЧМ-2018

Мужская сборная Эстонии во втором туре этапа европейской квалификации чемпионата мира—2018 в Таллине разгромила команду Косово со счётом 3:0. Хозяева соревнований не позволили соперникам набрать больше 15 очков ни в одной из партий.

Эстонцы одержали вторую победу кряду и в третьем туре в пятницу, 26 мая, сыграют с черногорцами. Сборная Косово встретится с командой Румынии.

Мужчины. Чемпионат мира—2018. Европейская квалификация

Группа D. 2-й тур. Таллин, Эстония

Косово — Эстония — 0:3 (13:25, 15:25, 7:25).