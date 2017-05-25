Алексеев: пришёл в «Зенит» не сидеть в запасе под Максом Михайловым

Диагональный казанского «Зенита» Никита Алексеев прокомментировал переход в клуб из Татарстана.

«Когда поступило предложение от «Зенита», согласился, долго не думая. Это была моя давняя мечта. Наверное, многие в России хотят попасть в «Зенит», потому что в волейболе казанский клуб как «Барселона» или «Реал» в футболе.

Не пугает ли конкуренция с Михайловым? После армии меня ничего не пугает. На самом деле для меня это серьёзный вызов. Я пришёл не тренироваться и не сидеть в запасе под Максом Михайловым. Буду выкладываться, стараться, а там будет видно. Как говорится, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Даже здорово, что у меня такой сильный напарник – буду ещё больше стараться. Здоровая конкуренция — это хорошо", — приводит слова Алексеева «Спорт Бизнес Online».