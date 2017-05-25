Сборная Черногории в пяти сетах победила венгров в группе России в отборе на ЧМ

Мужская сборная Черногории во втором туре группового этапа европейской квалификации чемпионата мира — 2018 в Таллине (Эстония) в пяти партиях одолела команду Венгрии. Накануне черногорцы уступили сборной России со счётом 0:3, а венгры разгромили сборную Косово.

В третьем туре в пятницу, 26 мая, сборная Черногории сыграет с эстонцами, а команда Венгрии встретится с россиянами.

Мужчины. Чемпионат мира — 2018. Европейская квалификация

Группа D. 2-й тур. Таллин, Эстония

Черногория — Венгрия — 3:2 (23:25, 25:13, 25:23, 26:28, 15:10).