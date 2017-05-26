Паску: сборная России очень сильна, в её составе больше опытных игроков

Главный тренер мужской сборной Румынии Данут Паску прокомментировал поражение от команды России в матче европейской квалификации чемпионата мира – 2018 со счётом 0:3 (18:25, 20:25, 21:25).

«Сборная России считалась фаворитом, и такой результат был ожидаем. Несмотря на это, мы провели хорошую игру. В большей части матча борьба была упорной. В основном мы уступали в концовках партий, потому что сборная России очень сильна. В её составе больше опытных игроков. После поражений от Эстонии и России мы постараемся получить как можно больше опыта в оставшихся встречах», — цитирует Паску официальный сайт ЕКВ.