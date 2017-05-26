Власов: в матче с Румынией тяжело было себя настроить на максимальную работу

Блокирующий сборной России Илья Власов прокомментировал победу над командой Румынии во втором туре европейской квалификации чемпионата мира — 2018 со счётом 3:0 (25:18, 25:20, 25:21).

«Впечатления от матча хорошие. Сегодня поиграли все. Но предстоит очень много работы, потому что мы ещё не сыгранны. Взаимодействия, блок-защита, связка – не всё ещё доведено до совершенства у нас. Не достигли пока того, чего хотелось бы. Будем работать. Думаю, что на Мировой лиге будем уже достаточно сыгранными, будем показывать хороший и качественный волейбол.

Усталость, конечно, сказывается. Даже не столько физическая усталость, больше эмоциональная. Тем более когда выходишь играть с такими командами, очень тяжело себя настроить на максимальную работу, чтоб ты выкладывался на сто процентов. Это тяжело. Ещё и расписание такое, что приходится в три часа дня играть. Тоже тяжело и непривычно. Но мы стараемся.

Подачей я никогда не славился. У меня всегда были проблемы с подачей. Я вам скажу, что буду работать этим летом над подачей, уже силовой. Поэтому всё впереди. Что касается блока и атаки, то всё равно меня эти элементы не устраивают. В команде соперника очень низкие нападающие, а мы высокорослые, да ещё и прыгучие все. Очень много было мячей, которые, если говорить по-волейбольному, залетали под кожу. Тяжело против таких команд играть, потому что они низкие, бьют низко, неудобно. То ли дело – взять нас. В чемпионате России все высокие, прыгучие, мощные. А тут чуть тяжеловато нам в этом плане. Ничего, будем стараться», — цитирует Власова «Красная Звезда».