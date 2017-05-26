Симоненко: я не уверен, что Ушаков и Воронков останутся в «Динамо-Краснодар»

Генеральный директор краснодарского «Динамо» Борис Симоненко подтвердил, что мужская и женская команды сыграют в Суперлиге в следующем сезоне, а также рассказал о ситуации с главными тренерами команд Андреем Воронковым и Константином Ушаковым.

«Да, в Суперлиге примут участие обе команды. Мы уже туда заявились. По мужской пока точно не могу сказать, а вот состав женской обновится на 50 процентов. Контракты с тренерами закончились. Вопрос продолжения сотрудничества с ними зависит от того, как завершатся переговоры с потенциальными инвесторами, какими будут цели и задачи команд на следующий сезон.

Я не уверен, что тренеры останутся, если мы достигнем договоренности с потенциальными инвесторами. Это же зависит не только от нашего желания, но и от желания тренеров. Ушаков долгое время работал с командой, его хорошо знают наши болельщики. Конечно, у нас был с ним разговор, и мы оставили принятие решение на время, когда настанет определённость с инвесторами. С Воронковым мы говорили неделю назад, он не против продлить контракт, но опять же всё зависит от переговоров с инвесторами.

Долгов перед игроками сейчас нет, так что ситуация выравнивается. Пока не окончательно, но если бы наши дела были плохи, об этом уже бы все знали", — цитирует Симоненко ТАСС.