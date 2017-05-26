Шляпников: некоторые игроки сборной два года без отпуска. Ошибки наслаиваются

Главный тренер мужской сборной России Сергей Шляпников рассказал, почему его подопечные в европейской квалификации к чемпионату мира 2018 года допускают немало ошибок. Россияне на старте отборочного турнира обыграли команды Черногории и Румынии.

«Наша задача – дать результат. Вы поймите, люди сыграли порядка пятидесяти матчей в чемпионате и еврокубках. Чемпионат закончился 11 мая, всего за десять дней до этого турнира. Они целый год мутузились, а ещё и те люди, которые были на Олимпиаде. Учитывайте, что они без отпуска были два года уже. Вот это всё, если проанализировать в комплексе. Многие судят поверхностно. Люди просто устали. Мы не успеваем их восстанавливать, поэтому и ошибки наслаиваются. Это не потому, что есть какая-то другая причина. Причина одна – есть фон усталости сегодня. Плюс ранние игры в три часа. Мы не успеваем к ним подготовиться так, как мы привыкли, как надо нам подготовиться.

Все дальнейшие игры пройдут в привычное для нас время. Это уже вечер. У нас будет возможность утром спокойно подготовиться, оттренироваться. Потому что в команде наряду с опытными игроками есть очень много молодых, которым надо иметь тренировочный процесс обязательно. Считаю, что всё встанет на свои места. Команда будет работать, команда будет показывать тот результат, который от неё все ждут", — цитирует Шляпникова «Красная Звезда».