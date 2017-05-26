Мужская сборная Румынии обыграла команду Косово в отборе на ЧМ-2018

Мужская сборная Румынии в третьем туре европейского квалификационного турнира на чемпионат мира 2018 года обыграла команду Косово со счётом 3:1 (25:12, 25:15, 21:25, 25:15). Для румынской сборной эта победа стала первой на данном этапе отбора. Команда Косово потерпела третье поражение кряду.

Волейбол. Отборочный турнир на чемпионат мира-2018. Мужчины. Группа D. Таллин. Третий тур

Румыния — Косово — 3:1 (25:12, 25:15, 21:25, 25:15).

27 мая сборная Румынии сыграет с командой Черногории, а сборная Косово сразится с россиянами. Победитель группы получит путёвку на чемпионат мира. Команда, ставшая второй, примет участие в дополнительном раунде отбора.