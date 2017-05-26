Женская сборная России по волейболу отправилась на спарринги в Турцию

26 мая женская сборная России по волейболу из Новогорска отправилась в Турцию, где в Стамбуле проведёт два контрольных матча со сборной хозяек, сообщает пресс-служба ВФВ. После этого россиянки переберутся в Хорватию, где с 31 мая по 4 июня в городе Осиек сыграют в квалификации к чемпионату мира — 2018, который пройдёт в Японии. Соперницами россиянок станут сборные Австрии, Грузии, Греции, Венгрии и Хорватии. Чтобы напрямую выйти на ЧМ-2018, нужно занять первое место в однокруговом соревновании.

В Турцию отправились 15 волейболисток, при этом на турнир в Хорватии можно заявить только 14 игроков. Кто не войдёт в окончательную заявку, станет известно 30 мая.

Состав сборной России на матчи в Турции: Вера Ветрова, Наталия Гончарова, Екатерина Панкова, Ирина Фетисова, Яна Щербань (все — «Динамо», Москва), Ирина Воронкова, Ирина Королёва (Заряжко) (обе — «Динамо», Казань), Алла Галкина, Екатерина Ефимова, Мария Фролова (все — «Енисей»), Татьяна Кошелева («Экзачибаши», Турция), Юлия Кутюкова, Екатерина Полякова (обе — «Ленинградка»), Ксения Парубец (Ильченко) («Уралочка-НТМК»), Екатерина Третьякова («Динамо», Краснодар).