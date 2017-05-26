«Локомотив» не продлил контракты с Тарасовым и Ерёминым

Новосибирский «Локомотив» не стал продлевать контракты с диагональным Вячеславом Тарасовым и доигровщиком Станиславом Ерёминым, сообщает «Спорт Бизнес Online».

29-летний Тарасов в чемпионате России — 2016/17 принял участие в 24 матчах (58 партий), в которых набрал 56 очков. Ранее выступал в суперлиге за «Изумруд» (2009/10), кемеровский «Кузбасс» (2011 — 2013) и «Югру-Самотлор» (2014/15).

Ерёмин в прошедшем сезоне сыграл 27 матчей (65 партий), в которых набрал 51 очко. 31-летний доигровщик выступал в новосибирском клубе с 2014 года, а до этого защищал цвета «Динамо-Янтарь» (2009—2011) и краснодарского «Динамо» (2011—2014).