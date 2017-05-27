Шляпников: матчи, как с Венгрией, важны в долгосрочной перспективе

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Сергей Шляпников, подводя итоги матча квалификационного турнира чемпионата мира 2018 года против сборной Венгрии (3:0), остался доволен тем, что ему предоставился шанс дать много игрового времени некоторым из молодых игроков национальной команды.

“Такие матчи очень важны в долгосрочной перспективе, поскольку в ближайшее время начнутся игры Мировой лиги и мы должны убедиться, что у нас достаточно игроков, которые могут конкурировать на высоком уровне”, — приводит слова Шляпникова официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.