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Клюка: в сборной России все радуются каждому очку. Играть так — удовольствие

27 мая 2017, суббота. 10:38. Волейбол

Доигровщик сборной России Егор Клюка поделился впечатлениями от победы своей команды над венграми со счётом 3:0 в матче европейской квалификации чемпионата мира – 2018.

«Я доволен, что всё-таки мы находим связи, играем более собранно, в более игривой манере, что ли. То есть все радуются каждому очку. Играть так – это удовольствие.

Сейчас три дня подряд игры у нас будут последними, что для меня лучше. Так день свободнее. Подъём чуть позже, расписание более свободное. Что касается команды, то, судя по игре, она тоже так себя лучше чувствует, потому что все играли с удовольствием, всё получалось», — приводит слова Клюки «Красная звезда».

Источник: Красная Звезда Сообщить об ошибке
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Мужская сборная России - Волейбол
Новости. Волейбол
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